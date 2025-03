В Пакистане боевики напали на университет, погибли девять человек

Полиция заявила, что трое боевиков открыли огонь по охране у ворот Института сельского хозяйства, ранив одного из охранников, и прошли внутрь к месту проживания студентов.

Представители власти Пакистана сообщили, что боевики были убиты, силы безопасности очистили район.

"Все они были с поясами смертников, но их успели обезвредить до того, как они смогли взорвать себя", - сказал начальник полиции провинции.

По его словам, во время нападения погибли шесть студентов, охранник и двое мирных жителей.

Представители двух больниц заявили, что к ним поступило девять тел. За помощью в медучреждения обратилось 38 человек, из них несколько в критическом состоянии.

Представитель Тегрек-и-Талибан Пакистан Мухаммад Хурасани взял на себя ответственность за нападение.

"Наши моджахеды атаковали здание, так как оно использовалось как офис ISI (межведомственная разведка Пакистана). Бог желает, чтобы наши бойцы сражались до последней капли крови", - сказал он.

Nine people were killed and dozens injured when burqa -clad Taliban militants stormed a training institute in the northwestern city of Peshawar pic.twitter.com/CqQPzcqQL8

- AFP news agency (@AFP) 1 декабря 2017