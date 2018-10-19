У Омбудсмена перевіряють інформацію про загибель чоловіка на лінії розмежування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Інформацію про начебто загибель чоловіка внаслідок вибуху на лінії розмежування перевіряється. Про це у коментарі УНН повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.
"Інформацію перевіряємо", – зазначив представник Омбудсмена.
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Раніше у ЗМІ з'явилася непідтверджена інформація про те, що на лінії розмежування на міні підірвалися чоловік та жінка. Внаслідок цього чоловік загинув, а жінка отримала важкі поранення.
Нагадаємо, на окупованій території Луганської області, на території дитсадка, стався вибух. У результаті жінка отримала поранення ока.