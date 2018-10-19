У Омбудсмена проверяют информацию о гибели мужчины на линии разграничения

"Информацию проверяем", – отметил представитель Омбудсмена.

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Ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что на линии разграничения на мине подорвались мужчина и женщина. В результате мужчина погиб, а женщина получила тяжелые ранения.

Напомним, на оккупированной территории Луганской области, на территории детского сада, произошел взрыв. В результате женщина получила ранение глаза.



