У Омбудсмена проверяют информацию о гибели мужчины на линии разграничения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Информацию о якобы гибели мужчины в результате взрыва на линии разграничения проверяется. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.
"Информацию проверяем", – отметил представитель Омбудсмена.
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Ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что на линии разграничения на мине подорвались мужчина и женщина. В результате мужчина погиб, а женщина получила тяжелые ранения.
Напомним, на оккупированной территории Луганской области, на территории детского сада, произошел взрыв. В результате женщина получила ранение глаза.