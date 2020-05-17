У Олега Ляшка народився син

“Народився син! Дякую Богу і дружині за найбільше щастя на світі! Щиро дякую нашим найкращим медпрацівникам пологового будинку”, — написав Ляшко.

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Зазначимо, що у червні 2018 року Ляшко одружився з Росітою Сайранен. До цього вони перебували 20 років у громадянському шлюбі. Мають спільну доньку Владиславу.

Нагадаємо, у прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона і його нареченої Керрі Симондс народився син.