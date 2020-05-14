Співачка ONUKA народила первістка

“Сьогодні нас вже четверо”, — написала виконавиця.

Чоловік співачки Євген Філатов також опублікував фото з дитиною, поділившись новиною, що це — хлопчик.

“Філатов Олександр Євгенович”, — написав фронтмен гурту “The Maneken”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Филатов Александр Евгеньевич Публикация от The Maneken (@themaneken) 14 Май 2020 в 6:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сьогодні нас вже четверо Публикация от ONUKA (@onukaofficial) 14 Май 2020 в 6:03 PDT

Раніше УНН писав, що у Бориса Джонсона народився син.