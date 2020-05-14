Співачка ONUKA народила первістка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Фронтвумен українського гурту ONUKA Наталія Жижченко поділилася звісткою про народження першої дитини. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
“Сьогодні нас вже четверо”, — написала виконавиця.
Чоловік співачки Євген Філатов також опублікував фото з дитиною, поділившись новиною, що це — хлопчик.
“Філатов Олександр Євгенович”, — написав фронтмен гурту “The Maneken”.
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Раніше УНН писав, що у Бориса Джонсона народився син.