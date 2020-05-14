Певица ONUKA родила первенца

"Сегодня нас уже четверо", - написала исполнительница.

Муж певицы Евгений Филатов также опубликовал фото с ребенком, поделившись новостью, что это - мальчик.

"Филатов Александр Евгеньевич", - написал фронтмен группы "The Maneken".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Филатов Александр Евгеньевич Публикация от The Maneken (@themaneken) 14 Май 2020 в 6:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сегодня нас уже четверо Публикация от ONUKA (@onukaofficial) 14 Май 2020 в 6:03 PDT

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