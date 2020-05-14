Певица ONUKA родила первенца
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Фронтвумен украинской группы ONUKA Наталья Жижченко поделилась известием о рождении первого ребенка. Об этом она написала на своей странице в Instagram, передает УНН.
"Сегодня нас уже четверо", - написала исполнительница.
Муж певицы Евгений Филатов также опубликовал фото с ребенком, поделившись новостью, что это - мальчик.
"Филатов Александр Евгеньевич", - написал фронтмен группы "The Maneken".
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Ранее УНН писал, что у Бориса Джонсона родился сын.