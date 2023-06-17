У ОК "Південь" повідомили про знищений переобладнаний човен та спостережний пункт окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. За минулу добу українські захисники унаслідок ефективної контрбатарейної боротьби знищили переобладнаний човен та спостережний пункт окупантів. Також артилеристи знищили три крупнокаліберні гармати, два ударні БпЛА, повідомила в ефірі національного телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає УНН.
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"Ворог поступово нарощує потужність обстрілів, поступово повертаючись на свої позиції продовжує тиск, і зазнаючи певних утисків на Запорізькому напрямку намагається компенсувати і створити штучні перемоги собі на Дніпровському напрямку, у бік Херсонщини, продовжуючи тероризувати мирне населення. Але наша контрбатарейна боротьба також ефективна", - розповіла Гуменюк.
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Вона зазначила, що за минулу добу українським бійцям вдалося знищити 3 крупнокаліберні гармати, 17 одиниць авто-бронетанкової техніки та 2 ударних БпЛА типу "Ланцет", якими ворог намагається атакувати протилежний берег, "бо поки не має змоги повноцінно застосовувати артилерію, яку повертає на втрачені через повінь позиції".
Пізніше в ОК "Південь" додали, що українські ракетно-артилерійські підрозділи за минулу добу "відмінусували" також 10 загарбників, переобладнаний човен та спостережний пункт. Повідомляється, що обстановка у зоні відповідальності залишається напруженою.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 219 170 осіб, 3977 танків та сотень одиниць військової техніки.