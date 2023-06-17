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У ОК "Південь" повідомили про знищений переобладнаний човен та спостережний пункт окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. За минулу добу українські захисники унаслідок ефективної контрбатарейної боротьби знищили переобладнаний човен та спостережний пункт окупантів. Також артилеристи знищили три крупнокаліберні гармати, два ударні БпЛА, повідомила в ефірі національного телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає УНН.

У ОК "Південь" повідомили про знищений переобладнаний човен та спостережний пункт окупантів

Цитата

"Ворог поступово нарощує потужність обстрілів, поступово повертаючись на свої позиції продовжує тиск, і зазнаючи певних утисків на Запорізькому напрямку намагається компенсувати і створити штучні перемоги собі на Дніпровському напрямку, у бік Херсонщини, продовжуючи тероризувати мирне населення. Але наша контрбатарейна боротьба також ефективна", - розповіла Гуменюк.

Деталі

Вона зазначила, що за минулу добу українським бійцям вдалося знищити 3 крупнокаліберні гармати, 17 одиниць авто-бронетанкової техніки та 2 ударних БпЛА типу "Ланцет", якими ворог намагається атакувати протилежний берег, "бо поки не має змоги повноцінно застосовувати артилерію, яку повертає на втрачені через повінь позиції".

Пізніше в ОК "Південь" додали, що українські ракетно-артилерійські підрозділи за минулу добу "відмінусували" також 10 загарбників, переобладнаний човен та спостережний пункт. Повідомляється, що обстановка у зоні відповідальності залишається напруженою.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 219 170 осіб, 3977 танків та сотень одиниць військової техніки.

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