Ще плюс 670: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 219 170 осіб, 3977 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько219 170 (+670) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3977 (+12) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7706 (+23) од,
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- артилерійських систем – 3834 (+22) од,
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- РСЗВ – 609 (+3) од,
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- засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
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- літаків – 314 (+0) од,
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- гелікоптерів – 302 (+1) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7),
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- крилаті ракети ‒ 1211 (+12),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6557 (+38) од,
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- спеціальна техніка ‒ 520 (+1).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах зосередження російських окупантів.