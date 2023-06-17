Еще плюс 670: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 219 170 человек, 3977 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 219 170 (+670) человек ликвидировано,
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- танков - 3977 (+12) ед,
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- боевых бронированных машин - 7706 (+23) ед,
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- артиллерийских систем – 3834 (+22) ед,
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- РСЗО – 609 (+3) ед,
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- средства ПВО - 364 (+0) ед,
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- самолетов – 314 (+0) ед,
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- вертолетов – 302 (+1) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3364 (+7),
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- крылатые ракеты - 1211 (+12),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6557 (+38) ед,
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- специальная техника - 520 (+1).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.