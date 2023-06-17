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Еще плюс 670: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

Киев • УНН

 • 1345234 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 219 170 человек, 3977 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Еще плюс 670: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

Детали 

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 219 170 (+670) человек ликвидировано,
  • танков - 3977 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 7706 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 3834 (+22) ед,
  • РСЗО – 609 (+3) ед,
  • средства ПВО - 364 (+0) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов – 302 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3364 (+7),
  • крылатые ракеты - 1211 (+12),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6557 (+38) ед,
  • специальная техника - 520 (+1).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

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