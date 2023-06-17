В ОК "Юг" сообщили об уничтоженной переоборудованной лодке и наблюдательном пункте оккупантов

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"Враг постепенно наращивает мощность обстрелов, постепенно возвращаясь на свои позиции продолжает давление, и испытывая определенные притеснения на Запорожском направлении пытается компенсировать и создать искусственные победы себе на Днепровском направлении, в сторону Херсонской области, продолжая терроризировать мирное население. Но наша контрбатарейная борьба также эффективна", - рассказала Гуменюк.

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Она отметила, что за минувшие сутки украинским бойцам удалось уничтожить 3 крупнокалиберные пушки, 17 единиц авто-бронетанковой техники и 2 ударных БпЛА типа "Ланцет", которыми враг пытается атаковать противоположный берег, "потому что пока не имеет возможности полноценно применять артиллерию, которую возвращает на утраченные из-за наводнения позиции".

Позже в ОК "Юг" добавили, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения за минувшие сутки "отминусовали" также 10 захватчиков, переоборудованную лодку и наблюдательный пункт. Сообщается, что обстановка в зоне ответственности остается напряженной.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 219 170 человек, 3977 танков и сотен единиц военной техники.