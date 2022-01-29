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У Нью-Йорку застрелили двох поліцейських, які прибули на виклик про домашнє насильство, попрощатися прийшли тисячі офіцерів

У Нью-Йорку застрелили двох поліцейських, які прибули на виклик про домашнє насильство, попрощатися прийшли тисячі офіцерів

Київ • УНН

 • 33679 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. У Нью-Йорку на П’ятій авеню у центрі Мангеттена, тисячі офіцерів прощалися зі своїм 22-річним колегою Джейсоном Ріверою. Минулого тижня його застрелили після того, як він прибув на виклик щодо домашнього насильства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі 

Зазначається, що Джейсон Рівера та 27-річний офіцер Вілберт Мора разом із офіцером-новачком вирушили 21 січня на виклик до кварталу Гарлем.

Правоохоронцям зателефонувала жінка та заявила, що посварилася з одним зі своїх синів. Після прибуття Ріверу та Мора обстріляв дорослий син цієї жінки. Повідомляється, що третій офіцер застрелив підозрюваного — 47-річного Лашона Макніла. Від отриманих поранень всі троє померли. 

У п’ятницю, 28 січня, в соборі святого Патріка на Мангеттені відбулися похорони Рівери. Одягнені в синю форму офіцери несли труну з прапором 22-річного колеги. Джейсона Ріверу посмертно підвищили до детектива І класу, а вдові офіцера вручили його щит. Мер Нью-Йорка Ерік Адамс під час поховання заявив, що вбитий офіцер допоміг жителям міста почуватися в безпеці.

Fifth Ave in New York is a sea of blue outside of the funeral for NYPD officer Jason Rivera, who was fatally shot while responding to a 911 call.

Breathtaking.pic.twitter.com/OcyrVzoZlV

— Benny (@bennyjohnson) January 28, 2022

Нагадаємо 

Удвічі більше, ніж 2020-го: минулого року майже 330 тисяч українців заявили у поліцію про домашнє насильство.

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