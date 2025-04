У Нью-Йорку застрелили двох поліцейських, які прибули на виклик про домашнє насильство, попрощатися прийшли тисячі офіцерів

Деталі

Зазначається, що Джейсон Рівера та 27-річний офіцер Вілберт Мора разом із офіцером-новачком вирушили 21 січня на виклик до кварталу Гарлем.

Правоохоронцям зателефонувала жінка та заявила, що посварилася з одним зі своїх синів. Після прибуття Ріверу та Мора обстріляв дорослий син цієї жінки. Повідомляється, що третій офіцер застрелив підозрюваного — 47-річного Лашона Макніла. Від отриманих поранень всі троє померли.

У п’ятницю, 28 січня, в соборі святого Патріка на Мангеттені відбулися похорони Рівери. Одягнені в синю форму офіцери несли труну з прапором 22-річного колеги. Джейсона Ріверу посмертно підвищили до детектива І класу, а вдові офіцера вручили його щит. Мер Нью-Йорка Ерік Адамс під час поховання заявив, що вбитий офіцер допоміг жителям міста почуватися в безпеці.

