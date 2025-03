В Нью-Йорке застрелили двух полицейских, прибывших на вызов о домашнем насилии, попрощаться пришли тысячи офицеров

Детали

Отмечается, что Джейсон Ривера и 27-летний офицер Уилберт Мора вместе с офицером-новичком отправились 21 января на вызов в квартал Гарлем.

Стражам порядка позвонила женщина и заявила, что поссорилась с одним из своих сыновей. По прибытии Риверу и Мора обстрелял взрослый сын этой женщины. Сообщается, что третий офицер застрелил подозреваемого — 47-летнего Лашона Макнила. От полученных ранений все трое скончались.

В пятницу, 28 января, в соборе святого Патрика на Манхэттене состоялись похороны Риверы. Одетые в синюю форму офицеры несли гроб с флагом 22-летнего коллеги. Джейсона Риверу посмертно повысили до детектива І класса, а вдове офицера вручили его щит. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс во время захоронения заявил, что убитый офицер помог жителям города чувствовать себя в безопасности.

Fifth Ave in New York is a sea of blue outside of the funeral for NYPD officer Jason Rivera, who was fatally shot while responding to a 911 call.



Breathtaking.pic.twitter.com/OcyrVzoZlV

— Benny (@bennyjohnson) January 28, 2022

