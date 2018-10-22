У Нью-Йорку за біткоіни продається особняк 19-го століття

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Київ • УНН

 • 8093 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Президент нью-йоркського хедж-фонду RG Nierderhoffer Capital Management Рой Нидерхоффер готовий прийняти криптовалюту за особняк на Манхеттені вартістю майже 16 млн дол. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

"Я дуже вірю в біткоіни. Я дійсно бачу в ньому велике майбутнє, і хочу мати більше біткоінів", - прокоментував Нидерхоффер.

Йдеться про продаж будівлі в 6 поверхів. Вона була споруджена в 19 столітті. Особняк знаходиться в престижному районі на Ріверсайд Драйв, має площу близько 5 тис. 200 кв м.

Раніше УНН повідомляв, що багато країн світу побоюються легалізації криптовалют.

Так, в Америці біткоіни вважають "надризиковим активом".

У той же час агентство фінпослуг Японії пропонує викреслити біткоіни з переліку платіжних засобів.

Україна, тим часом, продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.

У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.

Автором одного з законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.

Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоіни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну. І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум "неетичним".

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