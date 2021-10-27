У Нью-Йорку та Нью-Джерсі через шторм оголосили надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Через шторм, який сколихнув північний схід США, у Нью-Йорку та Нью-Джерсі оголосили надзвичайний стан. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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У вівторок, 26 жовтня, північній схід США накрили зливи, які затопили дороги і спричинили ДТП. Прогнозують, що напередодні Хелловіна, 31 жовтня, негода з новою силою сколихне регіон.
За словами метеорологів, зливи, які залили східне узбережжя від Вашингтона до Нью-Йорка, тривали всю ніч і до самого ранку.
У деяких регіонах швидкість вітру становила 95 км/год.
Незважаючи на повінь, приміські потяги та метро Нью-Йорка працюють у звичайному режимі. У Нью-Джерсі автобусне та залізничне сполучення здебільшого також працювало нормально, були незначні затримки.
Через буревій губернатори Нью-Йорка та Нью-Джерсі оголосили у штатах надзвичайний стан.
Нагадаємо
Учора стало відомо, що внаслідок шторму у Північній Каліфорнії загинуло щонайменше двоє людей, без електрики залишилися 380 тисяч будинків та підприємств.
Негода спричинила повені, зсуви, снігопади та сильні пориви вітру. Перекрили кілька автомагістралей.