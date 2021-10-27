В Нью-Йорке и Нью-Джерси из-за шторма объявили чрезвычайное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Из-за шторма, всколыхнувшего северо-восток США, в Нью-Йорке и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Во вторник, 26 октября, северо-восток США накрыли ливни, которые затопили дороги и вызвали ДТП. Прогнозируют, что накануне Хэллоуина, 31 октября, непогода с новой силой всколыхнет регион.
По словам метеорологов, ливни, которые залили восточное побережье от Вашингтона до Нью-Йорка, продолжались всю ночь и до самого утра.
В некоторых регионах скорость ветра составила 95 км/ч.
Несмотря на наводнение, пригородные поезда и метро Нью-Йорка работают в обычном режиме. В Нью-Джерси автобусное и железнодорожное сообщение в основном также работало нормально, были незначительные задержки.
Из-за урагана губернаторы Нью-Йорка и Нью-Джерси объявили в штатах чрезвычайное положение.
Напомним
Вчера стало известно, что в результате шторма в Северной Калифорнии погибли по меньшей мере два человека, без электричества остались 380 тысяч домов и предприятий.
Ненастье повлекло за собой наводнения, оползни, снегопады и сильные порывы ветра. Перекрыли несколько автомагистралей.