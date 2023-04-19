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У Нью-Йорку обвалилася багаторівнева парковка, є жертва

У Нью-Йорку обвалилася багаторівнева парковка, є жертва

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Одна людина загинула і п'ять поранено внаслідок обвалу паркінгу у Нью-Йорку в США. Чотириповерхова будівля "сплющилася" до підвального рівня. На місці працюють рятувальники, залучивши роботизовану собаку та дрони, пише УНН з посиланням на СNN.

Деталі

У вівторок вдень у нижньому Манхеттені обвалився паркінг, убивши одну людину та поранивши ще п’ятьох, повідомив начальник відділу пожежної безпеки Нью-Йорка Джон Еспозіто. Гараж являв собою чотириповерхову будівлю, яка, за словами комісара Департаменту будівництва Казиміра Віленчика, «сплющилась аж до підлоги підвалу». Чиновники вважають це структурним колапсом.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив на пресконференції, що рятувальники використовують роботизовану собаку та дрони для пошуку людей усередині будівлі, оскільки вона «повністю нестабільна». 

«Ми намагаємося побачити, чи зможемо ми підійти ближче, щоб переконатися, що в цих машинах нікого немає», - сказав начальник відділу пожежної безпеки Джон Еспозіто.

Зак Пауерс, першокурсник Університету Пейса, був у своєму гуртожитку у вівторок вдень, коли почув гучний удар, а потім сильний гуркіт.

«Це тривало 10 секунд, що було сюрреалістично, - сказав він. - Потім я бачу дим, що наближається до нашого вікна, тож я підходжу до вікна й бачу, як машини падають у яму посеред гаража».

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