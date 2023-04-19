В Нью-Йорке обвалилась многоуровневая парковка, есть жертва

Детали

Во вторник днем в нижнем Манхэттене обвалился паркинг, убив одного человека и ранив еще пятерых, сообщил начальник отдела пожарной безопасности Нью-Йорка Джон Эспозито. Гараж представлял собой четырехэтажное здание, которое, по словам комиссара Департамента строительства Казимира Виленчика, «сплющилось вплоть до пола подвала». Чиновники считают это структурным коллапсом.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил на пресс-конференции, что спасатели используют роботизированную собаку и дроны для поиска людей внутри здания, поскольку оно «полностью нестабильно».

«Мы пытаемся увидеть, сможем ли мы подойти ближе, чтобы убедиться, что в этих машинах никого нет», - сказал начальник отдела пожарной безопасности Джон Эспозито.

Зак Пауэрс, первокурсник Университета Пейса, был в своем общежитии во вторник днем, когда услышал громкий удар, а затем сильный грохот.

«Это длилось 10 секунд, что было сюрреалистично, - сказал он. - Затем я вижу дым, приближающийся к нашему окну, поэтому я подхожу к окну и вижу, как машины падают в яму посреди гаража».

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