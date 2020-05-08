У НСЗУ спростували міфи щодо звільнення медперсоналу

“Через те, що майже тисяча лікарень не доотримають гроші, звільнять 50 тисяч медпрацівників” - ці дані не відповідають дійсності", - стверджують в НСЗУ.

Адже за набір персоналу, його скорочення і звільнення відповідає місцева влада, і навряд чи вона зацікавлена залишити мешканців свого регіону без доступу до медичної допомоги.

"Лікарям та медичним сестрам, які володіють фаховими знаннями і мають бажання працювати, завжди є місце у системі охорони здоров’я. Тим більше, зараз - в умовах пандемії", - вважають в службі здоров’я.

В НСЗУ також зазначили, що ЗМІ інколи вказує невірну інформацію про кількість звільненого медперсоналу та їхній вік, у той час як це можуть бути лікарі пенсійного віку з усього кількома робочими годинами на місяць.

Раніше УНН писав, що в Україні на сьогодні майже 20% від усіх, хто має коронавірусне захворювання — це медичні працівники.