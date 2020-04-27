МОЗ: кожен 5-й хворий на COVID-19 в Україні – медик

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні на сьогодні маже 20% від усіх, хто має коронавірусне захворювання — це медичні працівники. Про це інформує Центр громадського здоров’я МОЗ України, пише УНН.

“Станом на 27 квітня в Україні COVID-19 підтверджено у 1749-ти медпрацівників, що становить 19,4% від усіх підтверджених випадків. Тобто, фактично кожен 5-й інфікований в Україні — працівник медзакладу”, — йдеться в повідомленні.

Так, за даними ЦГЗ, серед причин, що зумовлюють поширення захворювання серед медпрацівників, можуть бути:

— відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;
— неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їх зберігання та утилізації;
— недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними ЗІЗ.

В той же час у ЦГЗ підкреслюють, що забезпечення лікарні засобами індивідуального захисту здійснюється органами місцевого самоврядування та за рахунок централізованих закупівель або благодійної/гуманітарної допомоги з урахуванням потреби, яку формує керівництво лікувального закладу.

Однак, якщо заклади не мають чіткого плану консультування населення, надання екстреної медичної допомоги, транспортування, госпіталізації і догляду за пацієнтами з підозрою чи підтвердженим COVID-19, необхідність у ЗІЗ значно зростає, а ефективність їх використання знижується.

Розробка та затвердження плану є виключною компетенцією керівництва лікувального закладу.

Як плвідомляв УНН, в Україні на 9 годину 27 квітня зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, , з них 220 летальних.

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