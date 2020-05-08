В НСЗУ опровергли мифы об увольнении медперсонала

"Из-за того, что почти тысяча больниц недополучат деньги, уволят 50 тысяч медработников" - эти данные не соответствуют действительности", - утверждают в НСЗУ.

Ведь за набор персонала, его сокращение и увольнение отвечает местная власть, и вряд ли она заинтересована оставить жителей своего региона без доступа к медицинской помощи.

"Врачам и медицинским сестрам, которые обладают профессиональными знаниями и хотят работать, всегда есть место в системе здравоохранения. Тем более, сейчас - в условиях пандемии", - считают в службе здоровья.

В НСЗУ также отметили, что СМИ иногда указывают неверную информацию о количестве уволенного медперсонала и их возраст, в то время как это могут быть врачи пенсионного возраста всего с несколькими рабочими часами в месяц.

Ранее УНН писал, что в Украине на сегодня почти 20% от всех, кто имеет коронавирусное заболевание - это медицинские работники.