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В НСЗУ опровергли мифы об увольнении медперсонала

Киев • УНН

 • 15548 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Национальной службе здоровья записали видео, где развенчиваются основные мифы об увольнении медперсонала в Украине. В видео утверждают, что местная власть не заинтересована в увольнении медработников, передает корреспондент УНН.

В НСЗУ опровергли мифы об увольнении медперсонала

"Из-за того, что почти тысяча больниц недополучат деньги, уволят 50 тысяч медработников" - эти данные не соответствуют действительности", - утверждают в НСЗУ.

Ведь за набор персонала, его сокращение и увольнение отвечает местная власть, и вряд ли она заинтересована оставить жителей своего региона без доступа к медицинской помощи.

"Врачам и медицинским сестрам, которые обладают профессиональными знаниями и хотят работать, всегда есть место в системе здравоохранения. Тем более, сейчас - в условиях пандемии", - считают в службе здоровья.

В НСЗУ также отметили, что СМИ иногда указывают неверную информацию о количестве уволенного медперсонала и их возраст, в то время как это могут быть врачи пенсионного возраста всего с несколькими рабочими часами в месяц.

Ранее УНН писал, что в Украине на сегодня почти 20% от всех, кто имеет коронавирусное заболевание - это медицинские работники.

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