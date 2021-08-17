У НСЗУ розповіли, як виправити дані про вакцинацію для COVID-сертифікату

Цитата

“Якщо лікар не бачить в електронній системі даних про вакцинацію, або ж вони неповні чи неправильно внесені, вам слід звернутися до пункту, де ви робили вакцинацію. Щоб внести, або скорегувати дані. З собою потрібно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу”, — сказано у повідомленні.

Внести чи виправити дані про вакцинацію має той лікар, який її проводив у пункті щеплення.

Деталі

Як відомо, інформація для документу про вакцинацію (наразі це паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію, а згодом буде і COVID-сертифікат, який зараз тестується) підтягується з електронної системи охорони здоров’я. Тому важливо, щоб цю інформацію туди внесли — правильно і в повному обсязі. Якщо ви хочете перевірити, чи внесли ви дані про вашу вакцинацію, вам потрібно звернутися до лікаря, з яким уклали декларацію. Зробити це можно зателефонувавши йому, приходити на прийом не має потреби. Ваш сімейний лікар має право бачити в електронній системі охорони здоров’я всі дані про вакцинацію. На основі цих даних лікар чи лікарка виписує міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Нагадаємо

Україна вийшла на фінішний етап під’єднання до європейської системи СOVID-сертифікатів. Як зазначили у міністерстві, представники Євросоюзу високо оцінили строки реалізації, точність та відповідність українських COVID-сертифікатів специфікаціям ЄС.