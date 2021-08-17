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В НСЗУ рассказали, как исправить данные о вакцинации для COVID-сертификата

В НСЗУ рассказали, как исправить данные о вакцинации для COVID-сертификата

Киев  •  УНН

 • 39113 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Стало известно, что делать в случае, если была допущена ошибка при внесении данных в COVID-сертификат. Об этом Национальная служба здоровья Украины рассказала в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

“Если врач не видит в электронной системе данных о вакцинации, или же они неполные или неправильно внесены, вам следует обратиться к пункту, где вы делали вакцинацию. Чтобы внести или скорректировать данные. С собой нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность”, — говорится в сообщении.

Внести или исправить данные о вакцинации должен тот врач, который ее проводил в пункте прививки.

Детали

Как известно, информация для документа о вакцинации (сейчас это бумажное международное свидетельство о вакцинации, а впоследствии будет и COVID-сертификат, который сейчас тестируется) подтягивается с электронного здравоохранения. Поэтому важно, чтобы эту информацию туда внесли — правильно и в полном объеме. Если вы хотите проверить, внесли ли вы данные о вашей вакцинации, вам нужно обратиться к врачу, с которым заключили декларацию. Сделать это можно позвонив ему, приходить на прием не надо. Ваш семейный врач имеет право видеть в электронной системе здравоохранения все данные о вакцинации. На основе этих данных врач или врач выписывает международное свидетельство о вакцинации.

Напомним

Украина вышла на финишный этап подключения к европейской системы СOVID сертификатов. Как отметили в министерстве, представители Евросоюза высоко оценили сроки реализации, точность и соответствие украинских COVID сертификатов спецификациям ЕС.

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