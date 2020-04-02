У НСЗУ розповіли, як розподілятимуть між областями 905 млн грн на підтримку лікарень під час пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я розподілило 905 мільйонів гривень між регіонами, а ОДА розподілили їх для підтримки малопотужних лікарень. Про це під час онлайн-брифінгу щодо запуску другої хвилі медичної реформи в умовах пандемії розповіла т.в.о. голови Національної служби здоров’я України Оксана Мовчан, передає кореспондент УНН.
"Розподіл цих коштів був зроблений Міністерством охорони здоров’я. Вони попадають на рахунки обласних адміністрацій і далі, на розсуд обласних адміністрацій, це їх рішення, яким чином ці кошти будуть розподілені. В постанові, якою цей розподіл, перекидка ця, була зроблена - зазначено, що в першу чергу ці кошти йдуть на підтримку малопотужних лікарень", - сказала Оксана Мовчан, відповідаючи на питання, яким чином по регіонах будуть перерозподілені 905 мільйонів гривень, які Кабмін скерував на підтримку лікарень в умовах пандемії.
Нагадаємо, в НСЗУ пояснили, чому 30% лікарень отримують менше фінансування після медреформи.