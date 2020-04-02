В НСЗУ рассказали, как будут распределять между областями 905 млн грн на поддержку больниц во время пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министерство здравоохранения распределило 905 млн гривен между регионами, а ОГА распределили их для поддержки маломощных больниц. Об этом во время онлайн-брифинга о запуске второй волны медицинской реформы в условиях пандемии рассказала и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан, передает корреспондент УНН.
"Распределение этих средств было сделано Министерством здравоохранения. Они попадают на счета областных администраций и далее по усмотрению областных администраций, это их решение, каким образом эти средства будут распределены. В постановлении, которым это распределение, переброска эта была сделана - указано, что в первую очередь эти средства идут на поддержку маломощных больниц", - сказала Оксана Мовчан, отвечая на вопрос, каким образом по регионам будут перераспределены 905 млн гривен, которые Кабмин направил на поддержку больниц в условиях пандемии.
Напомним, в НСЗУ объяснили, почему 30% больниц получают меньшее финансирование после медреформы.