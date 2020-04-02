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У НСЗУ розповіли, що буде з сільськими амбулаторіями в рамках медреформи

У НСЗУ розповіли, що буде з сільськими амбулаторіями в рамках медреформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Національній службі здоров’я розповіли, що буде з сільськими амбулаторіями в рамках медреформи. Зокрема зазначили, що сільські амбулаторії належать до первинної медичної допомоги, і їх мережа знаходиться у повноваженнях місцевої влади та власників, які самостійно планують свою господарську діяльність. Про це час онлайн-брифінгу щодо запуску другої хвилі медичної реформи в умовах пандемії сказав директор Департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський, передає кореспондент УНН.

“Сільські амбулаторії належать до структурних підрозділів або закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги. Реформа первинної медичної допомоги вже відбулася, деякі заклади працюють вже два роки. Мережа амбулаторій - це повноваження місцевої влади, власників. Заклади, отримуючи гроші від НСЗУ, самостійно планують свою господарську діяльність і разом з власниками визначають, яка мережа амбулаторій повинна бути на тій чи іншій території”, - сказав Андрій Віленський.

Нагадаємо, в НСЗУ розповіли, як під час карантину фінансуватимуться медзаклади.

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