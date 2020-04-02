У НСЗУ розповіли, що буде з сільськими амбулаторіями в рамках медреформи

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Національній службі здоров’я розповіли, що буде з сільськими амбулаторіями в рамках медреформи. Зокрема зазначили, що сільські амбулаторії належать до первинної медичної допомоги, і їх мережа знаходиться у повноваженнях місцевої влади та власників, які самостійно планують свою господарську діяльність. Про це час онлайн-брифінгу щодо запуску другої хвилі медичної реформи в умовах пандемії сказав директор Департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський, передає кореспондент УНН.