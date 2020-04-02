В НСЗУ рассказали, что будет с сельскими амбулаториями в рамках медреформы

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86122 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100531 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102694 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101930 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110038 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99063 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104545 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106453 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131407 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130409 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НСЗУ рассказали, что будет с сельскими амбулаториями в рамках медреформы

В НСЗУ рассказали, что будет с сельскими амбулаториями в рамках медреформы

Киев  •  УНН

 • 13398 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Национальной службе здоровья рассказали, что будет с сельскими амбулаториями в рамках медреформы. В частности отметили, что сельские амбулатории относятся к первичной медицинской помощи, и их сеть находится в полномочиях местной власти и владельцев, которые самостоятельно планируют свою хозяйственную деятельность. За это время онлайн-брифинга о запуске второй волны медицинской реформы в условиях пандемии сказал директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, передает корреспондент УНН.

"Сельские амбулатории относятся к структурным подразделениям или учреждениям здравоохранения первичной медицинской помощи. Реформа первичной медицинской помощи уже состоялась, некоторые заведения работают уже два года. Сеть амбулаторий - это полномочия местной власти, собственников. Учреждения, получая деньги от НСЗУ, самостоятельно планируют свою хозяйственную деятельность и вместе с владельцами определяют, какая сеть амбулаторий должна быть на той или иной территории", - сказал Андрей Виленский.

Напомним, в НСЗУ рассказали, как во время карантина будут финансироваться медучреждения.

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