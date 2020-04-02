В НСЗУ рассказали, что будет с сельскими амбулаториями в рамках медреформы

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Национальной службе здоровья рассказали, что будет с сельскими амбулаториями в рамках медреформы. В частности отметили, что сельские амбулатории относятся к первичной медицинской помощи, и их сеть находится в полномочиях местной власти и владельцев, которые самостоятельно планируют свою хозяйственную деятельность. За это время онлайн-брифинга о запуске второй волны медицинской реформы в условиях пандемии сказал директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, передает корреспондент УНН.