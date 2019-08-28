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У Новосибірську обвалилася стіна будівлі, двоє загиблих

У Новосибірську обвалилася стіна будівлі, двоє загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Не менше двох осіб загинуло під час обвалення стіни при реконструкції одноповерхової будівлі в російському місті Новосибірську. Про це з посиланням на дані прес-служби СУ СК РФ по області повідомляє місцеве видання VN.ru.

Відкрито кримінальну справу за ознаками порушення правил безпеки при веденні робіт.

"За даними слідства, 28 серпня 2019 року, в обідній час по вул. Ударна міста Новосибірська проводився плановий ремонт теплотраси. Під час ремонту в траншеї перебували робітники, на яких обрушилася цегляна стіна прилеглого будинку", - повідомили в СК РФ.

Як повідомляє видання, 12 осіб опинилися похованими під завалом на цьому будмайданчику. При цьому "Новости Новосибирска" повідомляють, що на місці події працювали 8 осіб.

Як повідомляв УНН, 28 серпня в 2:46 в Дрогобичі в Україні в чотириповерховому житловому будинку на чотири під'їзди стався вибух побутового газу. У результаті вибуху сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх. З-під завалів врятували шістьох людей. Є двоє загиблих людей, особу першого загиблого встановлюють, сім осіб постраждали.

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