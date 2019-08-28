В Новосибирске обрушилась стена здания, двое погибших

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 65205 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 81144 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125551 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135850 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125155 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127510 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129765 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153095 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151075 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Новосибирске обрушилась стена здания, двое погибших

В Новосибирске обрушилась стена здания, двое погибших

Киев  •  УНН

 • 9392 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Не менее двух человек погибло при обрушении стены при реконструкции одноэтажного здания в российском городе Новосибирске. Об этом со ссылкой на данные пресс-службы СУ СК РФ по области сообщает местное издание VN.ru.

Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении работ.

"По данным следствия, 28 августа 2019 года, в обеденное время по ул. Ударная города Новосибирска проводился плановый ремонт теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания", - сообщили в СК РФ.

Как сообщает издание, 12 человек оказались погребены под завалом на этой стройплощадке. При этом "Новости Новосибирска" сообщяют, что на месте происшествия работали 8 человек. 

Как сообщал УНН, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче в Украине в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших людей, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.

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