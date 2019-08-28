В Новосибирске обрушилась стена здания, двое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Не менее двух человек погибло при обрушении стены при реконструкции одноэтажного здания в российском городе Новосибирске. Об этом со ссылкой на данные пресс-службы СУ СК РФ по области сообщает местное издание VN.ru.
Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении работ.
"По данным следствия, 28 августа 2019 года, в обеденное время по ул. Ударная города Новосибирска проводился плановый ремонт теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания", - сообщили в СК РФ.
Как сообщает издание, 12 человек оказались погребены под завалом на этой стройплощадке. При этом "Новости Новосибирска" сообщяют, что на месте происшествия работали 8 человек.
Как сообщал УНН, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче в Украине в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших людей, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.