У новорічну ніч на Миколаївщині виникло дві пожежі на території житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Миколаївській області в новорічну ніч виникли дві пожежі на територіях приватного сектору. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“Перший випадок стався о 3:55. На пункт зв’язку 16 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області по охороні Вітовського району сповістили про займання сіна на території приватного домоволодіння по вул. Горького с. Шевченкове Шевченківської ОТГ”, — йдеться в повідомленні.
Так, до місця події негайно направлено черговий караул підрозділу та державну пожежну команду “ЛУЧ”.
“По прибуттю встановлено, що вогнем охоплено сіно та існувала загроза перекидання полум’я на житловий будинок та господарчу будівлю. Оперативними діями вогнеборців вдалося приборкати горіння о 5:00 на площі 100 кв м та врятувати від вогню вищезазначені будівлі”, — зазначається в повідомленні.
Також, схожий випадок трапився о 5:19 у селі Олександрівка Снігурівського району.
“Тут по вул. Богдана Хмельницького також горіла солома на території приватного господарства і вогонь ледь не досяг житлового будинку. Вогнеборцями 24 ДПРЧ та місцевої пожежної охорони „Снігурівське“ с. Горохівське врятовано від займання господарчу будівлю і житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу о 09:14 на площі 100 кв м”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, до гасіння залучалось 4 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Причини займань встановлюються.
Нагадаємо, перед Новим роком в Україні виникло понад 100 пожеж у житловому секторі.