В новогоднюю ночь в Николаевской области возникло два пожара на территории жилых домов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Николаевской области в новогоднюю ночь возникли два пожара на территориях частного сектора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“Первый случай произошел в 3:55. На пункт связи 16 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области по охране Витовского района сообщили о возгорании сена на территории частного домовладения по ул. Горького с. Шевченково Шевченковской ОТГ”, — говорится в сообщении.
Так, к месту происшествия направлен дежурный караул подразделения и государственную пожарную команду “ЛУЧ”.
“По прибытию установлено, что огнем охвачено сено и существовала угроза переброски пламени на жилой дом и хозяйственную постройку. Оперативными действиями пожарных удалось обуздать горения в 5:00 на площади 100 кв м и спасти от огня вышеуказанные здания”, — отмечается в сообщении.
Также, похожий случай произошел в 5:19 в селе Александровка Снигиревского района.
“Здесь по ул. Богдана Хмельницкого также горела солома на территории частного хозяйства и огонь едва не достиг жилого дома. Пожарными 24 ДПРЧ и местной пожарной охраны „Снигиревский“ с. Гороховское спасены от возгорания хозяйственное здание и жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар в 09:14 на площади 100 кв м”, — говорится в сообщении.
Кроме того, к тушению привлекалось 4 единицы техники и 10 человек личного состава. Причины возгораний устанавливаются.
Напомним, перед Новым годом в Украине возникло более 100 пожаров в жилом секторе.