У новонародженого від жінки, хворої на COVID-19, результат тесту на коронавірус негативний
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В новонародженої дитини від жінки з міста Ірпінь Київської області, хворої на COVID-19, тест на коронавірус виявився негативний. Про це повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Ірпінської міськради.
“Сьогодні прийшов результат ПЛР-діагностики новонародженого від жінки з міста Ірпінь Київської області, хворої на COVID-19. На щастя, ПЛР-аналіз негативний. Дитина почувається добре, лишається під наглядом наших лікарів. Через декілька днів зробимо повторний аналіз”, — написав
Також Маркушин нагадав, що станом на 1 квітня в місті Ірпінь загалом отримали 44 підозри, з яких: 2 лабораторно підтверджено в Ірпені (також по одному випадку у Ворзелі та Гостомелі, загалом на території Ірпінської міської ради 4 лабораторно підтверджених підозр і 1 підтверджена підозра в сусідній Бучі), 19 встановлено негативний результат ПЛР-аналізу, 21 знаходяться ще на дослідженні.
Нагадаємо, жителька Київщини, у якої підозрюють коронавірус, народила дитину.
Пізніше в жінки підтвердили коронавірус.