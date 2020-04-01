У новорожденного от женщины, больной COVID-19, результат теста на коронавирус отрицательный
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. У новорожденного ребенка от женщины из города Ирпень Киевской области, больной COVID-19, тест на коронавирус оказался отрицательным. Об этом сообщил первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ирпенского горсовета.
“Сегодня пришел результат ПЦР-диагностики новорожденного от женщины из города Ирпень Киевской области, больной COVID-19. К счастью, ПЦР-анализ отрицательный. Ребенок чувствует себя хорошо, остается под наблюдением наших врачей. Через несколько дней сделаем повторный анализ”, — написал
Также Маркушин напомнил, что по состоянию на 1 апреля в городе Ирпень в целом получили 44 подозрения, из которых: 2 лабораторно подтверждено в Ирпене (также по одному случаю в Ворзеле и Гостомеле, всего на территории Ирпенского городского совета 4 лабораторно подтвержденных подозрений и 1 подтвержденное подозрение в соседней Буче), 19 установлено отрицательный результат ПЦР-анализа, 21 находятся еще на исследовании.
Напомним, жительница Киевской области, в которой подозревают коронавирус, родила ребенка.
Позже у женщины подтвердили коронавирус.