Під Києвом зареєстровано ще два випадка COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Ірпінському регіоні сьогодні підтвердили ще два випадка захворювання, спричиненого коронавірусною інфекцією COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин, передає УНН.
“На жаль, в Ірпінському регіоні ще два підтвердженних випадка COVID-19 (один випадок — Ірпінь, другий — Ворзель). Першою була вагітна мешканка Ірпеня, яка наразі перебуває у Білій Церкві. Тільки що ми отримали лабораторні підтвердження про ще два випадки захворювання в жителів нашого регіону. Це дві жінки, обидві нещодавно повернулись закордону в Україну”, — повідомив Маркушин.
З його слів, одна з жінок проживає в місті Ірпінь, друга проживає в селищі Ворзель, антивірусний штаб Ірпеня встановлює коло контактів обох хворих та вчергове закликає жителів міста дотримуватися максимальної самоізоляції.
Нагадаємо, в Ірпені, що на Київщині, за добу 25 березня перевірили 9 підозр на коронавірус, жодна з них не підтвердилась лабораторно.