Под Киевом зарегистрировано еще два случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Ирпенском регионе сегодня подтвердили еще два случая заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин, передает УНН.
"К сожалению, в Ирпенском регионе еще два подтверждения случая COVID-19 (один случай - Ирпень, второй - Ворзель). Первой была беременна жительница Ирпеня, которая сейчас находится в Белой Церкви. Только что мы получили лабораторные подтверждения о еще двух случаях заболевания у жителей нашего региона. Это две женщины, обе недавно вернулись из заграницы в Украину", - сообщил Маркушина.
По его словам, одна из женщин проживает в городе Ирпень, вторая проживает в поселке Ворзель, антивирусный штаб Ирпеня устанавливает круг контактов обоих больных и в очередной раз призывает жителей города соблюдать максимальную самоизоляцию.
Напомним, в Ирпене Киевской области за сутки 25 марта проверили 9 подозрений на коронавирус, ни одно из них не подтвердилась лабораторно.