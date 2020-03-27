Под Киевом зарегистрировано еще два случая COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75623 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89047 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100327 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 98692 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107221 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93471 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103742 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106188 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131191 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130368 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Под Киевом зарегистрировано еще два случая COVID-19

Под Киевом зарегистрировано еще два случая COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. В Ирпенском регионе сегодня подтвердили еще два случая заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин, передает УНН.

"К сожалению, в Ирпенском регионе еще два подтверждения случая COVID-19 (один случай - Ирпень, второй - Ворзель). Первой была беременна жительница Ирпеня, которая сейчас находится в Белой Церкви. Только что мы получили лабораторные подтверждения о еще двух случаях заболевания у жителей нашего региона. Это две женщины, обе недавно вернулись из заграницы в Украину", - сообщил Маркушина.

По его словам, одна из женщин проживает в городе Ирпень, вторая проживает в поселке Ворзель, антивирусный штаб Ирпеня устанавливает круг контактов обоих больных и в очередной раз призывает жителей города соблюдать максимальную самоизоляцию.

Напомним, в Ирпене Киевской области за сутки 25 марта проверили 9 подозрений на коронавирус, ни одно из них не подтвердилась лабораторно.

Украинские Национальные Новости

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