У Новому Роздолі зникли арештовані машини проблемної енергокомпанії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Новому Роздолі на Львівщині, де виникли проблеми з опалювальним сезоном, зникло рухоме майно ТзОВ "Енергія Новий Розділ", на яке накладено арешт. Наразі вдалося знайти лише п'ять автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу АРМА.
"Працівниками Західного ТУ АРМА разом з працівниками ГУНП у Львівській області в межах досудового розслідування проводяться заходи щодо встановлення місцезнаходження рухомого майна ТзОВ "Енергія Новий Розділ", на яке згідно ухвали суду накладено арешт", - вказали в агентстві.
Наразі, як зазначається, встановлено місцезнаходження вантажівки MAN, автомобіля Volkswagen Transporter, вантажівки Volvo, легковиків Renault і Chevrolet.
"Зазначені автомобілі та інші транспортні засоби є вкрай необхідними засобами для забезпечення ТОВ "Нафтогаз Тепло" належного та оперативного подолання різноманітних пошкоджень на теплових магістралях міста Новий Розділ", - вказали в АРМА.
Вказано, що слідчі шукають інші транспортні засоби власника активу і провдять дії для прийняття відповідного рішення згідно з чинним законодавством.
Додамо, за рішенням суду майновий комплекс ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" раніше був переданий АРМА для управління.
Майновий комплекс ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" на основі угоди з АРМА, за даними Нафтогазу, експлуатувався компанією "Гарант Енерго М". Несплата цього ПП боргів за отриманий від НАК газ поставив під загрозу теплопостачання Нового Роздолу, а також Новояворівська, у цьому опалювальному сезоні.
Опалювальний сезон у Новому Роздолі та Новояворівську розпочався з великою затримкою. Так, ситуація з опалювальним сезоном у Новояворівську та Новому Роздолі була визнана надзвичайною техногенного характеру.