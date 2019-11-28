У Новому Роздолі зникли арештовані машини проблемної енергокомпанії

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Новому Роздолі на Львівщині, де виникли проблеми з опалювальним сезоном, зникло рухоме майно ТзОВ "Енергія Новий Розділ", на яке накладено арешт. Наразі вдалося знайти лише п'ять автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу АРМА.