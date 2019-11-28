В Новом Роздоле пропали арестованные машины проблемной энергокомпании
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Новом Роздоле во Львовской области, где возникли проблемы с отопительным сезоном, пропало движимое имущество ООО "Энергия Новый Роздол", на которое наложен арест. Удалось найти только пять автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АРМА.
"Сотрудниками Западного ТУ АРМА вместе с работниками ГУНП во Львовской области в рамках досудебного расследования проводятся мероприятия по установлению местонахождения движимого имущества ООО "Энергия Новый Роздол", на которое согласно постановлению суда наложен арест", - указали в агентстве.
Сейчас, как отмечается, установлено местонахождение грузовика MAN, автомобиля Volkswagen Transporter, грузовика Volvo, легковых автомобилей Renault и Chevrolet.
"Указанные автомобили и другие транспортные средства являются крайне необходимыми средствами для обеспечения ООО "Нафтогаз Тепло" надлежащего и оперативного преодоления различных повреждений на тепловых магистралях города Новый Роздол", - указали в АРМА.
Указано, что следователи ищут другие транспортные средства владельца актива и проводят действия для принятия соответствующего решения согласно действующему законодательству.
Добавим, по решению суда имущественный комплекс ООО "Энергия-Новый Роздол" ранее был передан АРМА для управления.
Имущественный комплекс ООО "Энергия-Новый Роздол" на основе соглашения с АРМА, по данным Нафтогаза, эксплуатировался компанией "Гарант Энерго М". Неуплата этого ЧП долгов за полученный от НАК газ поставил под угрозу теплоснабжение Нового Роздола, а также Новояворовска, в этом отопительном сезоне.
Отопительный сезон в Новом Роздоле и Новояворовске начался с большой задержкой. Так, ситуация с отопительным сезоном в Новояворовске и Новом Роздоле была признана чрезвычайной техногенного характера.