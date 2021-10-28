У Новій Зеландії пом'якшують коронавірусні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Нова Зеландія заявила, що пом’якшить прикордонні обмеження щодо коронавірусу, які діяли з березня 2020 року, і перейде на систему домашньої ізоляції для повністю вакцинованих осіб, які прибувають за кордон з початку наступного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Країна була однією з перших, хто закрив свої кордони у відповідь на пандемію минулого року, і зберегла ці жорсткі прикордонні обмеження, залишивши багатьох громадян-експатріантів і жителів на місяці.
Уряд заявив, що повністю вакциновані закордонні мандрівники з 14 листопада проводитимуть лише сім днів у державних карантинних закладах, що становить половину поточної потреби.
Домашня ізоляція також буде введена в першому кварталі 2022 року, заявив міністр з реагування на COVID-19 Нової Зеландії Кріс Хіпкінс.
За його словами, з 8 листопада поїздка в один бік без карантину буде відкрита для менших тихоокеанських країн, таких як Самоа, Тонга та Вануату.
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