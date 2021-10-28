У Новій Зеландії пом'якшують коронавірусні обмеження

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Країна була однією з перших, хто закрив свої кордони у відповідь на пандемію минулого року, і зберегла ці жорсткі прикордонні обмеження, залишивши багатьох громадян-експатріантів і жителів на місяці.

Уряд заявив, що повністю вакциновані закордонні мандрівники з 14 листопада проводитимуть лише сім днів у державних карантинних закладах, що становить половину поточної потреби.

Домашня ізоляція також буде введена в першому кварталі 2022 року, заявив міністр з реагування на COVID-19 Нової Зеландії Кріс Хіпкінс.

За його словами, з 8 листопада поїздка в один бік без карантину буде відкрита для менших тихоокеанських країн, таких як Самоа, Тонга та Вануату.

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