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В Новой Зеландии смягчают коронавирусные ограничения

Киев • УНН

 • 14593 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Новая Зеландия заявила, что смягчит действовавшие с марта 2020 года пограничные ограничения по коронавирусу и перейдет на систему домашней изоляции для полностью вакцинированных лиц, прибывающих за границу с начала следующего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В Новой Зеландии смягчают коронавирусные ограничения

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Страна была одной из первых, кто закрыл свои границы в ответ на пандемию в прошлом году и сохранила эти жесткие пограничные ограничения, оставив многих граждан-экспатриантов и жителей на месяцы.

Правительство заявило, что полностью вакцинированные зарубежные путешественники с 14 ноября будут проводить всего семь дней в государственных карантинных учреждениях, что составляет половину текущей потребности.

Домашняя изоляция также будет введена в первом квартале 2022 года, заявил министр по реагированию на COVID-19 Новой Зеландии Крис Хипкинс.

По его словам, с 8 ноября поездка в одну сторону без карантина будет открыта для меньших тихоокеанских стран, таких как Самоа, Тонга и Вануату.

Напомним

Новая Зеландия ввела обязательную вакцинацию для медицинских работников.

В Новой Зеландии вспышка Delta-штамма коронавируса распространяется вне Окленда.

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