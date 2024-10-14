У Німеччині надійшла анонімна погроза про мінування редакції DW
Київ • УНН
До редакції Deutsche Welle у Бонні надійшла анонімна погроза про мінування. Співробітників офісу евакуювали, наразі проводиться перевірка приміщень.
У Німеччині до редакції DW надійшла анонімна погроза про мінування, співробітників офісу евакуювали, передає УНН із посиланням на DW.
"До редакції DW надійшла анонімна погроза про мінування. Співробітники офісу у Бонні евакуйовані, проводиться перевірка приміщень", - йдеться у повідомленні.
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