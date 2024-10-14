В Германии поступила анонимная угроза о минировании редакции DW
Киев • УНН
В редакцию Deutsche Welle в Бонне поступила анонимная угроза о минировании. Сотрудников офиса эвакуировали, сейчас проводится проверка помещений.
В Германии в редакцию DW поступила анонимная угроза о минировании, сотрудников офиса эвакуировали, передает УНН со ссылкой на DW.
«В редакцию DW поступила анонимная угроза о минировании. Сотрудники офиса в Бонне эвакуированы, проводится проверка помещений», - говорится в сообщении.
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