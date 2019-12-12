У Німеччині встановили світовий рекорд із найбільшої кількості ялинок у будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Німеччині подружжя Сюзанни та Томаса Йеромінів встановило рекорд з найбільшої кількості прикрашених ялинок, розмістивши вдома 350 різдвяних ялинок. Про це повідомляє УНН із посиланням на Інститут рекордів Німеччини.
"Суддя із реєстрації рекордів Олаф Кухенбекер підтвердив, що подружжя Сюзанни та Томаса Йеромінів встановило 4 грудня 2019 року в Рінтельні світовий рекорд з найбільшої кількості прикрашених ялинок у одному місці. Маючи 350 прикрашених ялинок, два прихильники Різдва офіційно підтвердили, що ніде у світі, окрім їхнього будинку, немає такого місця, де можна було б знайти таку кількість прикрашених ялинок", - вказано на сайті.
Повідомляється, що зазвичай Йероміни починають прикрашати свої ялинки ще у вересні, але цього року вони почали ще 1 серпня, щоб встигнути підготуватись до Різдва. Минулого року подружжя прикрасило 316 ялинок до свята.
"Томас Йеромін не хоче зупинятися свою химерну пристрасть до колекціонування: наступного року він уже оголосив, що хоче прикрасити 500 ялинок. Однак незрозуміло, де він хоче розмістити їх у своєму будинку в 180 м²", - йдеться у повідомленні.
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