В Германии установили мировой рекорд по самому большому количеству елок в доме

"Судья по регистрации рекордов Олаф Кухенбекер подтвердил, что супружеская пара Сюзанны и Томаса Йероминов установила 4 декабря 2019 года в Ринтельне мировой рекорд по наибольшему количеству украшенных елок в одном месте. Имея 350 украшенных елок, двое сторонников Рождества официально подтвердили, что нигде в мире, кроме их дома, нет такого места, где можно было бы найти такое количество украшенных елок", - указано на сайте.

Сообщается, что обычно Йеромины начинают украшать свои елки еще в сентябре, но в этом году они начали еще 1 августа, чтобы успеть подготовиться к Рождеству. В прошлом году супруги украсили 316 елок к празднику.

"Томас Йеромин не хочет останавливать свою причудливую страсть к коллекционированию: в следующем году он уже объявил, что хочет украсить 500 елок. Однако непонятно, где он хочет разместить их в своем доме в 180 м²", - говорится в сообщении.

Напомним, в США сотни лыжников оделись в костюмы Санта Клауса.