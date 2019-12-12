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В Германии установили мировой рекорд по самому большому количеству елок в доме

В Германии установили мировой рекорд по самому большому количеству елок в доме

Киев  •  УНН

 • 12543 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Германии супружеская пара Сюзанны и Томаса Йероминов установила рекорд по наибольшему количеству украшенных елок, разместив дома 350 рождественских елок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт рекордов Германии.

"Судья по регистрации рекордов Олаф Кухенбекер подтвердил, что супружеская пара Сюзанны и Томаса Йероминов установила 4 декабря 2019 года в Ринтельне мировой рекорд по наибольшему количеству украшенных елок в одном месте. Имея 350 украшенных елок, двое сторонников Рождества официально подтвердили, что нигде в мире, кроме их дома, нет такого места, где можно было бы найти такое количество украшенных елок", - указано на сайте.

Сообщается, что обычно Йеромины начинают украшать свои елки еще в сентябре, но в этом году они начали еще 1 августа, чтобы успеть подготовиться к Рождеству. В прошлом году супруги украсили 316 елок к празднику.

"Томас Йеромин не хочет останавливать свою причудливую страсть к коллекционированию: в следующем году он уже объявил, что хочет украсить 500 елок. Однако непонятно, где он хочет разместить их в своем доме в 180 м²", - говорится в сообщении.

Напомним, в США сотни лыжников оделись в костюмы Санта Клауса.

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