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У Німеччині стало більше політично мотивованих злочинів

У Німеччині стало більше політично мотивованих злочинів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У 2020 році кількість політично мотивованих злочинів у Німеччині зросла на 8,5 відсотка у порівнянні з попереднім роком. Про це йдеться в доповіді Федерального відомства з кримінальних справ, представленої на пресконференції в Берліні, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі 

Так, у 2020 році в ФРН було зафіксовано 44 692 таких злочини.

При цьому більш ніж половину з них становили правоекстремістські правопорушення - їх зафіксовано 23 604, що стало максимальним показником за останні майже 20 років.

Водночас кількість політично мотивованих злочинів з застосуванням насильства зросла майже на 19 відсотків - до 3365 випадків, що приблизно дорівнює показнику 2018 року.

У 2020 році було також зафіксовано 2351 правопорушення на ґрунті антисемітизму, що на 300 більше, ніж роком раніше.

Що стосується лівоекстремістських правопорушень з застосуванням насильства, то їхня кількість зросла приблизно на 45 відсотків - до 1526 випадків.

Доповнення

У Німеччині для тих, хто завершив вакцинацію від коронавірусу, або видужав, передбачаються істотні послаблення.

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