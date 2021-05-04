В Германии стало больше политически мотивированных преступлений

КИЕВ. 4 мая. УНН. В 2020 году количество политически мотивированных преступлений в Германии выросло на 8,5 процента по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по уголовным делам, представленным на пресс-конференции в Берлине, передает УНН со ссылкой на DW.