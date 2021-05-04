В Германии стало больше политически мотивированных преступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В 2020 году количество политически мотивированных преступлений в Германии выросло на 8,5 процента по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по уголовным делам, представленным на пресс-конференции в Берлине, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Так, в 2020 году в ФРГ было зафиксировано 44 692 таких преступления.
При этом более половины из них составляли правоэкстремистские правонарушения - их зафиксировано 23 604, что стало максимальным показателем за последние почти 20 лет.
В то же время количество политически мотивированных преступлений с применением насилия выросло почти на 19 процентов - до 3365 случаев, что примерно равно показателю 2018 года.
В 2020 году было также зафиксировано 2351 правонарушение на почве антисемитизма, что на 300 больше, чем годом ранее.
Что касается левоэкстремистских правонарушений с применением насилия, то их количество возросло примерно на 45 процентов - до 1526 случаев.
Дополнение
В Германии для тех, кто завершил вакцинацию от коронавируса, или выздоровел, предусматриваются существенные ослабления.