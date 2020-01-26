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У Німеччині протестували проти будування фабрики Tesla

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Плани американського виробника електромобілів Tesla зі зведення гігафабрики поблизу Берліна викликали побоювання місцевих жителів щодо шкоди для навколишнього середовища та використання природних ресурсів. Про це пише DW, передає УНН.

У Німеччині протестували проти будування фабрики Tesla

Керівник Tesla Ілон Маск спробував розвіяти ці побоювання. Зокрема, він запевнив, що його четверта гігафабрика з виробництва електромобілів використовуватиме менший об’єм води з мережі водопостачання, аніж раніше вказувалося у заявочних документах, де зазначено 372 кубометри на годину.

“Tesla не використовуватиме таку кількість води з мереж водопостачання щодня. Це може бути рідкісний випадок, але не кожного дня”, — написав Маск у соцмережі Twitter у суботу, 25 січня.

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Друга причина занепокоєння місцевого населення полягала у вирубці 300 гектарів лісу для будівництва фабрики. Маск, своєю чергою, стверджує, що цей ліс не є природним. “Це — не природний ліс, він був посаджений для виробництва картону, і лише невелика частина буде використана для четвертої гігафабрики”, — додав керівник Tesla.

Крім того, міністр економіки федеральної землі Бранденбург Йорг Штайнбах заявив напередодні, що вже знайдено площі для компенсаційної висадки лісів на території всієї землі. Про це він сказав під час інформаційного заходу у громаді Ґрюнгайде, де мають збудувати фабрику.

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Ще раніше представники Tesla на зустрічі з чиновниками землі запевнили, що в заявочних документах скоротять об’єм використання води з мереж до 238 кубічних метрів на годину, повідомляє агентство новин dpa. За словами одного з чиновників, є ідеї щодо ефективнішого використання води, на даний момент готують гідрологічну експертизу.

Нагадаємо, про плани Tesla спорудити автозавод поблизу Берліна стало відомо в листопаді 2019 року.

У січні керівництво Tesla погодилося купити земельну ділянку площею близько 300 гектарів. Думки місцевих жителів щодо будівництва фабрики розділилися — одні його підтримують, інші — виступають проти, зокрема, з екологічних міркувань.

Очікується, що з літа 2021 року в Ґрюнгайде щорічно будуть сходити з конвеєра 150 тисяч електрокарів Tesla Model 3 і Model Y. У перспективі обсяг виробництва повинен збільшитися до 500 тисяч автомобілів на рік.

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