В Германии протестовали против строительства фабрики Tesla

Руководитель Tesla Маск попытался развеять эти опасения. В частности, он заверил, что его четвертая гигафабрика по производству электромобилей будет использовать меньший объем воды из сети водоснабжения, чем ранее указывалось в заявочных документах, где указано 372 кубометра в час.

“Tesla не будет использовать такое количество воды из сетей водоснабжения ежедневно. Это может быть редкий случай, но не каждый день”, — написал Маск в соцсети Twitter в субботу, 25 января.

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Вторая причина беспокойства местного населения заключалась в вырубке 300 гектаров леса для строительства фабрики. Маск, в свою очередь, утверждает, что этот лес не является естественным. “Это — не естественный лес, он был посажен для производства картона, и лишь небольшая часть будет использована для четвертой гигафабрики”, — добавил руководитель Tesla.

Кроме того, министр экономики федеральной земли Бранденбург Йорг Штайнбах заявил накануне, что уже найдена площадь для компенсационной высадки лесов на территории этой федеральной земли. Об этом он сказал во время информационного мероприятия в обществе Грюнгайде, где должны построить фабрику.

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Еще ранее представители Tesla на встрече с чиновниками земли заверили, что в заявочных документах сократят объем использования воды из сетей до 238 кубических метров в час, сообщает агентство новостей dpa. По словам одного из чиновников, есть идеи по эффективному использованию воды, на данный момент готовят гидрологическую экспертизу.

Напомним, о планах Tesla построить автозавод близ Берлина стало известно в ноябре 2019 года.

В январе руководство Tesla согласилось купить земельный участок площадью около 300 гектаров. Мнения местных жителей о строительстве фабрики разделились — одни его поддерживают, другие — выступают против, в частности, по экологическим соображениям.

Ожидается, что с лета 2021 в Грюнгайде ежегодно будут сходить с конвейера 150 тыс. электрокаров Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 тыс. автомобилей в год.