У Tesla розповіли про плани виробництва та дату відкриття першої гігафабрики у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Запустити виробництво на автозаводі Tesla поблизу Берліна планують у 2021 році. З його конвеєра мають сходити різні моделі електрокарів. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
"Американський виробник електромобілів компанія Tesla планує випускати щорічно на гігафабриці поблизу Берліна близько 500 тисяч електрокарів. Це випливає з повідомлення управління з питань захисту довкілля федеральної землі Бранденбург, опублікованого ввечері в п'ятницю, 3 січня, в офіційному бюлетені земельного уряду. Публікація даного повідомлення дала старт процедурі погодження будівництва запланованого об'єкта", - йдеться у повідомленні.
Згідно з даними чиновників, на автозаводі біля німецької столиці випускатимуть різні моделі, в тому числі Model 3 та Model Y. Початок виробництва заплановано на 2021 рік.
"До виробничих потужностей поблизу німецької столиці увійдуть і цехи з виготовлення акумуляторів для електромобілів, електродвигунів, а також цех зі складання електромобілів. До автозаводського комплексу належатимуть малярно-лакувальний, ливарний цех, а також цехи з виготовлення ходової й сидінь для електрокарів тощо", - зазначають у виданні.
Можлива кількість новостворених робочих місць у повідомленні земельного управління не згадується, зазначає інформагенція dpa. Раніше представники земельного уряду Бранденбургу розраховували, що гігафабрика під Берліном дасть на перших етапах близько трьох тисяч робочих місць. Згодом планувалося довести кількість робочих місць до восьми тисяч.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Tesla визначились із місцем першої гігафабрики в Європі.