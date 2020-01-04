В Tesla рассказали о планах производства и дату открытия первой гигафабрикы в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Запустить производство на автозаводе Tesla близ Берлина планируют в 2021 году. С его конвейера должны сходить различные модели электрокаров. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
"Американский производитель электромобилей компания Tesla планирует выпускать ежегодно на гигафабрике близ Берлина около 500 тысяч электрокаров. Это следует из сообщения управления по вопросам защиты окружающей среды федеральной земли Бранденбург, опубликованного вечером в пятницу, 3 января, в официальном бюллетене земельного правительства. Публикация данного сообщения дала старт процедуре согласования строительства запланированного объекта", - говорится в сообщении.
Согласно данным чиновников, на автозаводе в немецкой столице будут выпускать различные модели, в том числе Model 3 и Model Y. Начало производства запланировано на 2021 год.
"К производственным мощностям вблизи немецкой столицы войдут и цеха по изготовлению аккумуляторов для электромобилей, электродвигателей, а также цех по сборке электромобилей. К автозаводскому комплексу будут принадлежать малярно-лакировочный, литейный цех, а также цеха по изготовлению ходовой и сидений для электрокаров и т.п.", - отмечают в издании.
Возможное количество вновь созданных рабочих мест в сообщении земельного управления не упоминается, отмечает информагентство dpa. Ранее представители земельного правительства Бранденбурга рассчитывали, что гигафабрика под Берлином даст на первых этапах около трех тысяч рабочих мест. Впоследствии планировалось довести количество рабочих мест до восьми тысяч.
Как сообщалось ранее в УНН, в Tesla определились с местом первой гигафабрикы в Европе.