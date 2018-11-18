У Німеччині при зіткненні двох легкомоторних літаків загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. На аеродромі Еркеленц-Кюкховен у землі Північний Рейн-Вестфалія зіткнулися два легкомоторні літаки, один із пілотів загинув. Про це повідомляє УНН із посиланням на газету Rheinische Post.
Аварія сталася тоді, коли один із літаків злітав, а інший йшов на посадку. Машини зіткнулися в повітрі. Одна з них, впавши на землю, повністю згоріла. Її 70-річний пілот загинув. Пілот другого літака у віці 60 років госпіталізований у важкому стані. Обидва були членами місцевого аероклубу.
Розпочато розслідування інциденту. Однією з попередніх версій причин зіткнення названо осліплення пілота сонцем.
Як раніше інформував УНН, винищувач часів Другої світової війни розбився в суботу в місті Фредериксберг (США, штат Техас). У результаті події загинули дві людини.