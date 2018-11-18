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The Washington Post

У Німеччині при зіткненні двох легкомоторних літаків загинула людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. На аеродромі Еркеленц-Кюкховен у землі Північний Рейн-Вестфалія зіткнулися два легкомоторні літаки, один із пілотів загинув. Про це повідомляє УНН із посиланням на газету Rheinische Post.

У Німеччині при зіткненні двох легкомоторних літаків загинула людина

Аварія сталася тоді, коли один із літаків злітав, а інший йшов на посадку. Машини зіткнулися в повітрі. Одна з них, впавши на землю, повністю згоріла. Її 70-річний пілот загинув. Пілот другого літака у віці 60 років госпіталізований у важкому стані. Обидва були членами місцевого аероклубу.

Розпочато розслідування інциденту. Однією з попередніх версій причин зіткнення названо осліплення пілота сонцем.

Як раніше інформував УНН, винищувач часів Другої світової війни розбився в суботу в місті Фредериксберг (США, штат Техас). У результаті події загинули дві людини.

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