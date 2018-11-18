В Германии при столкновении двух легкомоторных самолетов погиб человек

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106148 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112572 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149879 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144515 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136477 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128243 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171157 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118089 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141648 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Германии при столкновении двух легкомоторных самолетов погиб человек

В Германии при столкновении двух легкомоторных самолетов погиб человек

Киев  •  УНН

 • 7788 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. На аэродроме Эркеленц-Кюкховен в земле Северный Рейн-Вестфалия столкнулись два легкомоторных самолета, один из пилотов погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Rheinische Post.

Авария произошла тогда, когда один из самолетов взлетал, а другой шел на посадку. Машины столкнулись в воздухе. Одна из них, упав на землю, полностью сгорела. Ее 70-летний пилот погиб. Пилот второго самолета в возрасте 60 лет госпитализирован в тяжелом состоянии. Оба были членами местного аэроклуба.

Начато расследование инцидента. Одной из предыдущих версий причин столкновения назван ослепление пилота солнцем.

Как ранее информировал УНН, истребитель времен Второй мировой войны разбился в субботу в городе Фредериксберг (США, штат Техас). В результате происшествия погибли два человека.

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