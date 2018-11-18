В Германии при столкновении двух легкомоторных самолетов погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. На аэродроме Эркеленц-Кюкховен в земле Северный Рейн-Вестфалия столкнулись два легкомоторных самолета, один из пилотов погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Rheinische Post.
Авария произошла тогда, когда один из самолетов взлетал, а другой шел на посадку. Машины столкнулись в воздухе. Одна из них, упав на землю, полностью сгорела. Ее 70-летний пилот погиб. Пилот второго самолета в возрасте 60 лет госпитализирован в тяжелом состоянии. Оба были членами местного аэроклуба.
Начато расследование инцидента. Одной из предыдущих версий причин столкновения назван ослепление пилота солнцем.
Как ранее информировал УНН, истребитель времен Второй мировой войны разбился в субботу в городе Фредериксберг (США, штат Техас). В результате происшествия погибли два человека.